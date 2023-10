Srbske televizije daleč največ in najbolj pozitivno poročajo o Vučiću

Beograd, 26. oktobra - Srbske televizije z nacionalnim dosegom so v zadnjem mesecu in pol skoraj 40 odstotkov časa v svojih osrednjih informativnih oddajah namenile srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, je pokazala raziskava srbskega urada za družbene raziskave (Birodi). Vse z izjemo N1 so o Vučiću in srbski vladi večinoma poročale pozitivno.