Pred šolarji prve počitnice v tem šolskem letu

Ljubljana, 27. oktobra - Za skoraj 194.000 učencev in okoli 82.000 dijakov se bodo v ponedeljek uradno začele jesenske počitnice. Šolarji bodo zaradi dneva reformacije in spomina na mrtve, če prištejemo še ta konec tedna, v počitnicah lahko uživali kar devet dni. V tem času bodo lahko uživali v številnih prireditvah in delavnicah po vsej Sloveniji, večina brezplačnih.