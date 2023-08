Spet v šolo: Minister z dodatnim prostim dnem podaljšal prvomajske počitnice

Ljubljana, 28. avgusta - Razporeditev pouka, prostih dni in trajanje šolskih počitnic ureja koledar za osnovne in srednje šole. Ureja tudi nekatere roke, denimo za obveščanje o učnem uspehu ter za izdajo spričeval. Pouk se letos začenja na petek in konča na ponedeljek, minister za vzgojo in izobraževanje pa je z dodatnim prostim dnem podaljšal prvomajske počitnice.