Kiblix o licemerju in napuhu

Maribor, 26. oktobra - Letošnji mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki se začenja z današnjim odprtjem mednarodne skupinske razstave v Kibla Portalu v Mariboru, nosi naslov Licemerje in napuh. Festivalsko dogajanje bo vse do konca decembra vključevalo tudi tematski pogovor, performanse, koncerte, delavnice in vodene oglede.