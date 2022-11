Kiblix prikazuje produkcijo treh laboratorijev Mreže RUK

Maribor, 16. novembra - V Kibla Portalu, ki letos praznuje deseto obletnico vzpostavitve, bo do konca leta potekala 20. edicija festivala umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix. Pričel se bo z današnjim odprtjem mednarodne skupinske razstave in avdio-vizualnim performansom Marka Batiste in Žige Palčarja.