Pregled - šport, 21. 10. (sobota)

Ljubljana, 21. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 21. oktobra.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja in norveškega Kristiansanda so se v petem krogu skupinskega dela lige prvakinj v dvorani Tivoli razšle z neodločenim izidom 24:24 (15:9). Na lestvici so Ljubljančanke na visokem drugem mestu.

NOVO MESTO - Rokometaši novomeške Krke so se zanesljivo uvrstili v tretji krog evropskega pokala. Pred tednom dni so v Estoniji premagali Viljandi z 32:23, na današnji povratni tekmi v dolenjski prestolnici pa so zmagali s 33:25 (13:11).

PORTO - Vaterpolisti kranjskega Triglava so na turnirju v Portu izgubili zadnjo tekmo skupine A pokala challenger. Z 11:10 (4:4, 3:1, 3:3, 1:2) so slovenske prvake premagali igralci portugalske ekipe Clube Fluvial Portuense. O uvrstitvi Triglava v četrtfinale tega tekmovanja bo zdaj odločal nedeljski dvoboj Portuenseja s portugalsko ekipo Vitoria. Možnosti za preboj Triglava v četrtfinale tega tekmovanja so zdaj minimalne.

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba izgubili z Zadrom s 75:88 (16:23, 26:48, 49:68).

SALZBURG - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v desetem nastopu v alpski ligi gostovali pri vodilnem Zell am Seeju. Gostitelji so se veselili zmage s 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) in Celjani ostajajo na zadnjem mestu razpredelnice.

MERANO - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so v alpski ligi doživeli nov porazu. V Meranu so jih gostitelji ugnali s 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Po tretjem porazu Jeseničani za vodilnim Zell am seejem zdaj zaostajajo za osem točk.

LJUBLJANA - Nogometaši Domžal so v 13. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 0:2 (0:0). Vodilno Celje pa je v Rogaški Slatini slavilo s 4:0 (3:0).

LJUBLJANA - Slovenska reprezentanca v ragbiju je v Ljubljani na drugi tekmi evropskega konferenčnega pokala premagala Bosno in Hercegovino z 22:17. Encijani so na Ovalu v Stanežičah v dramatičnem zaključku dvoboja zdržali vse napade čvrstih Bosancev in vpisali drugo zmago v ciklu tekmovanj v letih 2023 in 2024.

CLUJ-NAPOCA - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je izgubila v polfinalu turnirja dvojic WTA 250 v Romuniji. Z Rusinjo Irino Kromačevo sta morali priznati premoč britansko-švicarski navezi Jodie Burrage/Jil Teichmann, ki je bila boljša 6:3, 5:7 in 10:4.

BUDIMPEŠTA - Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel je na svetovnem pokalu v Budimpešti z dosežkom 2:00,07 osvojila sedmo mesto na 200 m prosto in dosegla svojo najboljšo letošnjo uvrstitev v tem tekmovanju. V nedeljo jo čaka še tekma na 100-metrski razdalji.

LONDON - Nekdanji izvrstni nogometaš Manchester Uniteda in angleške reprezentance Bobby Charlton je umrl v 87. letu starosti, so zapisali pri klubu z Old Trafforda. Charlton je leta 2020 zbolel za demenco.

LJUBLJANA - Slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah bodo na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu nastopili v vseh kategorijah. Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je namreč tudi uradno objavila seznam držav, ki so si na svetovnem prvenstvu v Londonu priborile olimpijske kvote.

AUSTIN - Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen (Red Bull) bo z najboljšega položaja začel sprintersko dirko v Austinu, ki se bo začela ob polnoči po slovenskem času. Verstappen je tesno prehitel Charlesa Leclerca (Ferrari), tretji pa je bil dirkač Mercedesa, Britanec Lewis Hamilton. Verstappen, ki je pred 14 dnevi v Katarju osvojil nov naslov svetovnega prvaka, se je s tem odkupil za napako v kvalifikacijah za glavno dirko. Tam je po grobi napaki zasedel šesto mesto. VN ZDA bo iz najboljšega startnega položaja začel Leclerc.

PHILLIP ISLAND - Francoz Johann Zarco (Ducati-Pramac) je zmagal na motociklistični veliki nagradi Avstralije in je prvič slavil v kraljevskem razredu motoGP. Na dirki svetovnega prvenstva na Phillip Islandu je bil drugi vodilni v prvenstvu in branilec naslova, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Tretje mesto je osvojil drugi Italijan Fabio Di Giannantonio (Gresini), Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac) je bil peti. Po 16 od 20 dirk v prvenstvu ima Bagnaia na čelu skupnega seštevka 366 točk, Martin 339.