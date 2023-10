Pregled - svet, 21. 10. (sobota)

GAZA/TEL AVIV/WASHINGTON - Palestinsko gibanje Hamas je v petek izpustilo dve talki, ki ju je skupaj z okrog 200 drugimi zajelo med napadom na izraelsko ozemlje 7. oktobra. Novico o izpustitvi ameriških talk iz rok palestinskega gibanja Hamas so svojci talcev in politiki sprejeli z olajšanjem. Pri uspehu je pomembno vlogo igral tudi Katar s svojimi vezami pri Hamasu, pomagal je tudi Mednarodni odbor Rdečega križa. Obenem pa se sedaj krepi pritisk na Izrael, naj zamakne začetek kopenske ofenzive, da bi s tem dobili več časa za pogajanja glede izpustitve talcev.

GAZA - Po dnevih čakanja so odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, s čimer bo lahko obkoljeno enklavo dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč. Na egiptovski državni televiziji so predvajali posnetke, kako je več tovornjakov prečkalo mejo v Gazo. Mejo je prečkalo skupno 20 tovornjakov. Uradniki ZN pa ocenjujejo, da bi naslednji konvoj lahko mejo prečkal šele v ponedeljek. Prispela pomoč po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije vključuje osnovno medicinsko opremo ter zdravila za travmatološke in kronične bolezni. Prav tako so v Gazo med drugim prepeljali hrano in vodo. Številni svetovni voditelji so pozdravili začasno odprtje mejnega prehoda. Ob tem pa so mnogi poudarili nujnost vzpostavitve trajne dostava humanitarne pomoči civilistom v Gazi.

KAIRO - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na vrhu za mir pozval k humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze in zahteval "globalno ukrepanje za končanje te nočne more". Številni arabski voditelji so medtem obsodili izraelsko obstreljevanje Gaze in pozvali k sklenitvi mirovnega dogovora. Evropski voditelji so večinsko pozvali k prekinitvi spopadov in se zavzeli proti širitvi konflikta v regiji.

WASHINGTON - Skupna izjava voditeljev ZDA in EU po vrhu v Washingtonu v petek priznava, da se niso uspeli dogovoriti glede ukinitve carin na aluminij in jeklo, ki so bile uvedene v času prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Poudarja pa izboljšanje sodelovanja na številnih drugih področjih, na čelu z odgovorom na vojni v Ukrajini in Izraelu. Na gospodarskem področju bosta EU in ZDA utrjevali sodelovanje pri nastajajočih tehnologijah, kot je umetna inteligenca, in pri kibernetski varnosti, so zapisali.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Posebni odposlanec EU Miroslav Lajčak, ameriški odposlanec ter predstavniki vlad Francije, Nemčije in Italije so v Prištini na srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem predstavili nov načrt za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino. Podrobnosti o načrtu niso posredovali, je pa Lajčak poudaril, da alternative dialogu ni. Podobno sporočilo je posredoval v Beogradu po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

KIJEV - Ukrajina pripravlja srečanje na ravni nacionalnih svetovalcev za varnost, ki ga bo gostila Malta, na njem bo sodelovala tudi Turčija, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po pogovoru s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Srečanje, ki bo pripomoglo k pripravam na ukrajinski mirovni vrh, bo potekalo 28. in 29. oktobra.

GAZA/JERUZALEM - Po pozivih Izraela k evakuaciji civilnega prebivalstva pred enim tednom je s severa na jug Gaze zbežalo okoli 700.000 Palestincev, je sporočila izraelska vojska. Opozorila je, da je od začetka spopadov, več kot 550 raket, ki so jih islamski skrajneži izstrelili proti Izraelu, padlo znotraj Gaze. V izraelskih napadih na območje Gaze je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti od začetka zaostritve bližnjevzhodne krize ubitih že 4385 ljudi, od tega 1756 otrok, še okoli 13.560 pa je bilo ranjenih. Po navedbah izraelskih sil je bilo v napadih Hamasa ubitih več kot 1400 ljudi, še okoli 4600 pa je bilo ranjenih.

BERLIN/NEW YORK/LONDON - V Evropi in ZDA je potekalo več shodov v podporo Palestincem. Med drugim se je več tisoč ljudi zbralo na protestu v nemškem Düsseldorfu, v Berlinu pa so shod prepovedali. V Londonu je na ulicah protestiralo več deset tisoč ljudi, v Manhattnu pa se je zbralo nekaj sto propalestinskih protestnikov.

NIKOZIJA/BERLIN/LONDON - V Evropi so se od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize okrepili antisemitski incidenti. V bližini izraelskega veleposlaništva na Cipru je eksplodirala majhna eksplozivna naprava. V Nemčiji so zabeležili že več kot 1100 kaznivih dejanj, povezanih z bližnjevzhodno krizo. O porastu antisemitizma pa poročajo tudi iz Londona.

ISLAMABAD - Nekdanji pakistanski premier Navaz Šarif se je pred novimi volitvami vrnil v Pakistana iz izgona, kamor je odšel leta 2019. Politik je pristal na letališču v Islamabadu, od koder je odpotoval proti mestu Lahore. V milijonskem mestu je namreč potekal shod v podporo nekdanjemu trikratnemu predsedniku vlade.

JERUZALEM - Izraelske oblasti so pozvale svoje državljane, naj nemudoma zapustijo Egipt in Jordanijo, je sporočil izraelski svet za nacionalno varnost. Izraelski svet za nacionalno varnost je zvišal stopnjo opozorila o varnosti potovanj v Egipt in Jordanijo na 4. stopnjo.

BRUSELJ - Belgijski minister za pravosodje Vincent Van Quickenborne je v petek odstopil. Svojo odločitev je utemeljil z besedami, da prevzema osebno odgovornost za administrativno napako, saj bi lahko bil domnevni islamski skrajnež, ki je v Bruslju v ponedeljek ubil dva švedska nogometna navijača, že zdavnaj izročen Tuniziji.

WASHINGTON - Republikanski kongresniki so se po tretjem neuspešnem poskusu izvolitve na položaj predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa v petek odpovedali Jimu Jordanu iz Ohia in povedali novinarjem, da bodo v ponedeljek izbirali novega kandidata.

BERLIN - Neurje, ki je zajelo večji del severne Evrope ter s seboj prineslo obilne padavine in močan veter, je v petek terjalo novo smrtno žrtev. V Nemčiji je po padcu drevesa na avtomobil umrla ena oseba. Pred tem pa so o dveh smrtnih žrtvah poročali tudi na Škotskem ter po eni v Angliji in Avstriji. Iz več delov severne Evrope poročajo o poplavljenih cestah, podrtemu drevju in izpadih elektrike.