Močan veter po nižinah odkrival strehe in podiral drevesa

Ljubljana, 20. oktobra - Močan veter je preko dneva odkrival strehe in podiral drevesa. Uprava RS za zaščito in reševanje je zabeležila 30 dogodkov, aktivirani pa so bili gasilci iz dvanajstih gasilskih društev. Zaradi podrtega drevja so zaprte ceste čez prelaze Vršič, Korensko sedlo in Jezerski Vrh, poroča prometnoinformacijski center.