Oranžno opozorilo zaradi napovedanih močnih nalivov na Primorskem

Ljubljana, 19. oktobra - Agencija RS za okolje (Arso) za danes napoveduje oblačno vreme in krajevne padavine s posameznimi nevihtami predvsem za zahodni, južni in osrednji del Slovenije. Predvsem na Primorskem se bodo pojavljali močni in dolgotrajni nalivi, zato je agencija za ta del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo.