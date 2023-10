Pred nedeljskim evropskim dnevom gluhoslepih pozivi k zagotavljanju njihovih pravic

Ljubljana, 20. oktobra - Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan je pred nedeljskim evropskim dnevom gluhoslepih pripravilo praznovanje v znamenju 18-letnice združenja in odprtja obnovljenih prostorov. Kot so poudarili, je skupnost ključna pri iskanju podpore in pomoči, ki ju gluhoslepi potrebujejo. Slišati je bilo tudi pozive državi k zagotavljanju pravic gluhoslepim.