Lajčak danes z več zahodnimi diplomati v Prištini in Beogradu

Priština/Beograd, 21. oktobra - Zmanjšanje napetosti na severu Kosova po oboroženih spopadih 24. septembra v Banjski in potreba po obnovi dialoga med Beogradom in Prištino bosta danes v središču pogovorov posebnega odposlanca EU Miroslava Lajčaka, ameriškega odposlanca ter diplomatskih predstavnikov vlad Francije, Nemčije in Italije z voditeljema Kosova in Srbije.