Von der Leyen: Pridruževanje EU je proces na podlagi dosežkov

Tirana, 16. oktobra - Pridruževanje EU je proces na podlagi dosežkov in ne more biti določenega datuma za pristopanje k EU, je danes ob koncu vrha berlinskega procesa poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Udeleženci vrha v Tiranu so se strinjali, da je proces približevanja držav Zahodnega Balkana EU treba pospešiti.