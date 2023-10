V Ljubljani več sto ljudi izrazilo podporo Palestincem

Ljubljana, 19. oktobra - Na Trgu republike se je danes na shodu v podporo Palestincem zbralo več sto ljudi, ki so pozivali k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. Kritični so bili do mednarodnega odziva, ki je v konfliktu večinsko nemudoma podprl Izrael. Na skoraj 3800 smrtnih žrtev med Palestinci so se spomnili z minuto molka, med protestniki je bilo slišati tudi molitve.