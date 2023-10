Scholz po nasilnih protestih pozval k ukrepanju proti antisemitizmu

Berlin, 19. oktobra - Nemški kancler Olaf Scholz je danes, dan po nasilnih propalestinskih protestih v Berlinu, pozval k strogemu ukrepanju proti antisemitizmu in sovražnosti proti Izraelu. Protestniki so se večkrat sprli s policijo, izbruhnili so izgredi. Policija je pridržala 174 ljudi, več ljudi je bilo ranjenih.