Z uvedbo nadzora skupno 14 kontrolnih točk na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Ljubljana, 19. oktobra - Policija bo ob uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarko uvedla 14 kontrolnih točk, in sicer 12 na hrvaški in dve na madžarski meji. Na teh bo prehod mogoč za vse, ki bodo izpolnjevali pogoje. Na ostalih mejnih prehodih bo prehod mogoč le za državljane EU. Čez nekatere točke na meji pa bodo z dovolilnicami lahko prehajali le obmejni prebivalci.