Hrvaški notranji minister ne pričakuje strogega nadzora na meji s Slovenijo

Luxembourg, 19. oktobra - Hrvaški notranji minister Davor Božinović ne pričakuje, da bo Slovenija na meji s Hrvaško izvajala strog nadzor. Povedal je še, da so mešane patrulje slovenske in hrvaške policije, o katerih sta se z ministrom Boštjanom Poklukarjem dogovorila septembra, prispevale k zmanjšanju števila prehodov meje med Hrvaško in Slovenijo.