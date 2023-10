V javni obravnavi predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-2032

Ljubljana, 19. oktobra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v javno obravnavo poslalo predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-2032. Ta usmerja mladinsko politiko na državni ravni in prispeva k načrtnemu urejanju področja, vključno s financiranjem in določanjem ukrepov. Rok za oddajo pripomb je 14. november, je objavljeno na portalu e-demokracija.