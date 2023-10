Slovenska manjšina v Italiji meni, da mejni nadzor ne bo bistveno vplival na njih

Ljubljana, 18. oktobra - Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), sta danes za STA sporočili, da nadzor na meji s Slovenijo verjetno ne bo vplival na slovensko manjšino v Italiji. Skupaj z novogoriškim županom Samom Turelom pa so se izrekli proti zaprtju meje, kot v času pandemije covida-19.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je pojasnila, da je nadzor na meji vzpostavljen že kar nekaj časa zaradi problematike t.i. balkanske poti in vstopa migrantov v Italijo.

"Predpostavljamo, da se bo to kontrolo sedaj tudi dejansko formalno izvajalo. Če se bo nadzor udejanjal v dosedanjih oblikah, ne bo vplival na življenje slovenske narodne skupnosti v Italiji, kot tudi po vsej verjetnosti ne bo ustavil stalnega toka pribežnikov, ki bežijo iz vojnih žarišč in zaradi drugih težkih družbenih okoliščin, v iskanju boljše prihodnosti. Težko bo nadzor na meji tudi zaustavil ali omejil pojavnost terorizma," je ocenila.

"Nadejamo si, da ne bo najnovejša oblika kontrole primerljiva z zaporo meja izpred nekaj let v obdobju pandemije covida-19, ko so vsakovrstne zapreke in mreže na mejnih prehodih ter vrsta kompliciranih predpisov dejansko ovirali prosti pretok ljudi. Ne želimo si več take izkušnje, ker je bilo takrat življenje ob meji izredno težko," je še dodala.

Predsednik SSO Walter Bandelj pa je za STA povedal, da uvedba nadzora na meji za pripadnike manjšine ni težava. Kot je dejal, je Italija v preteklosti ob različnih priložnosti že uvedla tovrsten nadzor za določen čas.

Bi bil pa za Slovence v Italiji po njegovih besedah velik problem, če bi mejo zaprli, tako kot v času pandemije covida-19. Kot je pojasnil, bi to predstavljalo težave predvsem zamejcem, ki hodijo na delo v Slovenijo in tistim, ki se v Sloveniji šolajo.

Novogoriški župan Turel je medtem sporočil, da se je po napovedi uvedbe nadzora na meji pozanimal o varnostnem stanju na Goriškem na novogoriški policijski upravi, kjer so mu povedali, da ne zaznavajo povečanega števila migrantov, pa tudi ne povečanih kriminalnih aktivnosti, ki bi bile povezane z migranti.

"V goriškem prostoru smo že iz zgodovinskih razlogov in čisto življenjskih povezav med prebivalci občutljivi na vsa vprašanja, povezana z uvajanjem mejnega nadzora. Kaj slednji pomeni, nas spominja še zelo sveža in boleča izkušnja zaprtja meje v času epidemije," je dejal. Opozoril je, da kakršnokoli uvajanje restriktivnih ukrepov na meji posega v vsakdan prebivalcev v somestju obeh Goric, pa tudi širšega čezmejnega prostora.

Pojasnil je, da z varnostnimi razlogi na italijanski strani meje ni seznanjen, vseeno pa se sprašuje, ali je uvajanje kakršnegakoli nadzora na meji res pravi ukrep, je sporočil njegov kabinet.

"Ob objavi novice sem takoj poklical goriškega župana Rodolfa Ziberno, ki tudi ni naklonjen morebitnemu zapiranju meje. V kolikor bi bili ukrepi v tej smeri neizogibni, se oba nadejava takih ukrepov, ki bi kar najmanj posegali v vsakdan ob meji, mogoče v obliki krepitve skupnih mešanih patrulj," je še dodal.