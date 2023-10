Italija uvaja nadzor na meji s Slovenijo

Ljubljana, 18. oktobra - Italija je Slovenijo obvestila, da zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu uvaja nadzor na meji s Slovenijo, so danes sporočili z MNZ. Po neuradnih informacijah naj bi ga uvedli v soboto, v začetku najprej za 10 dni z možnostjo podaljšanja. Slovenija pa naj bi posledično uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko.