Vreme: Oblačno z možnimi padavinami

Popoldne se bo od zahoda postopno povsod pooblačilo, na vzhodu so še možna sončna obdobja. Pozno popoldne in zvečer bo na zahodu možen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Ponoči bodo v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji možne krajevne padavine, drugod bo povečini suho. Na Primorskem so možne tudi nevihte.

V četrtek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 10 do 15, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem in ponekod v vzhodni Sloveniji okoli 21 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek se bodo predvsem na Primorskem pojavljali močni in dolgotrajni nalivi.

Obeti: V petek bo na vzhodu spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo možne predvsem v zahodni polovici Slovenije. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. Zvečer in v noči na soboto se bodo krajevne padavine okrepile in prehodno zajele vso Slovenijo. V soboto bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu pa bo več sonca.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlak nad srednjo Evropo počasi slabi. V višinah se vzpostavlja jugozahodni zračni tok, ki bo pri nas prevladoval v naslednjih dneh. Z njim bo k nam začel dotekati toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas povečini oblačno, proti vzhodu pa bo še nekaj jasnine. Zvečer in v noči na četrtek bo ponekod na zahodu deževalo.

V četrtek bo v krajih vzhodno od nas večinoma suho z malo sonca. Drugod bo oblačno s padavinami, predvsem ob morju tudi nevihtami. Topleje bo.