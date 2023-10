ZDA uvedle sankcije proti desetim članom Hamasa in finančnim posrednikom

Washington, 18. oktobra - Ameriško finančno ministrstvo in State Department sta danes napovedala uvedbo sankcij proti desetim članom, operativcem in finančnim posrednikom Hamasa. Sankcije so uvedene proti posameznikom v Gazi, Sudanu, Turčiji, Alžiriji, Katarju in drugje, je sporočilo ministrstvo za finance ZDA.