V več državah po napadu na Gazo novi množični protesti

Tunis/Aman/Kairo, 18. oktobra - V več državah na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike so tudi danes potekali množični protesti, kot odziv na torkov napad na bolnišnico v mestu Gaza, v katerem je umrlo več sto ljudi. Na tisoče demonstrantov je izrazilo podporo Palestincem in obsodilo napad, za katerega krivijo Izrael.