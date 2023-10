Uvedba nadzora na notranjih mejah za NSi prava poteza, za SDS "zvonjenje po toči", v Levici zadržani

Ljubljana, 18. oktobra - Neuradne informacije, da bo Slovenija po napovedi Italije o uvedbi nadzora na meji posledično uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, danes odmevajo tudi v DZ. V NSi menijo, da gre za pravo potezo, za SDS gre za "zvonjenje po toči". V koaliciji so za zdaj s komentarji skopi, v Levici poudarjajo, da so do takšnih ukrepov zadržani.