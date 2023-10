Premierja Belgije in Švedske po napadu v Bruslju pozvala k odločnemu boju proti terorizmu

Bruselj, 18. oktobra - Premierja Belgije in Švedske, Alexander De Croo in Ulf Kristersson, sta na današnjem spominskem dogodku po ponedeljkovem strelskem napadu v Bruslju, kjer je domnevni islamski skrajnež ubil švedska navijača, pozvala k odločnemu boju proti terorizmu in okrepljeni varnosti na mejah Evropske unije.