Domnevni napadalec iz Bruslja podlegel poškodbam

Bruselj, 17. oktobra - Moški, ki je v ponedeljek zvečer v središču Bruslja ubil dva švedska državljana, enega človeka pa ranil, je danes umrl v bolnišnici, potem ko ga je policija davi ujela in ustrelila, poroča belgijska radiotelevizija RTBF. Pred tem je policija potrdila, da so nevtralizirali osumljenca za napad Abdesalema L. in ga prepeljali v bolnišnico.