Pregled - svet, 17. 10. (torek)

TEL AVIV/GAZA - Pred pričakovano kopensko invazijo izraelske vojske na Gazo je s severa te palestinske enklave pobegnilo okoli milijon ljudi, so v ponedeljek v Ženevi sporočili ZN. Po navedbah izraelske vojske je sicer na severu Gaze še vedno več sto tisoč Palestincev. V izraelskih raketnih napadih na območje Gaze je bilo po najnovejših podatkih ubitih okoli 3000 ljudi, več kot 12.500 pa jih je bilo ranjenih. V obstreljevanju je hudo škodo utrpela tudi bolnišnica, kjer naj bi umrlo najmanj 500 ljudi, kot tudi šola Združenih narodov, pri čemer je bilo ubitih najmanj šest oseb. Medtem ko se v Egiptu pred mejnim prehodom Rafa kopiči humanitarna pomoč, so v enklavi razmere vse slabše. V trgovinah imajo le še za nekaj dni hrane.

BRUSELJ - Moškega, ki je v ponedeljek zvečer v središču Bruslja ubil dva švedska državljana, enega človeka pa ranil, je policija ubila. Domnevni islamistični napadalec naj bi deloval sam in ne kot del teroristične mreže, je sporočilo belgijsko tožilstvo. V belgijski prestolnici so najprej zvišali, nato pa znižali stopnjo nevarnosti. Švedsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da sta bila v napadu ubita Šveda, stara 60 in 70 let.

BERLIN/TEL AVIV - Jordanski kralj Abdulah II. je opozoril na težave na Bližnjem vzhodu, če se bo konflikt med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas razširil na druge države. "Regija je na robu prepada," je posvaril po srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem v Berlinu. Tudi Scholz, ki je zatem odpotoval na obisk v Izrael, je posvaril pred stopnjevanjem. V Tel Avivu je zagotovil popolno solidarnost Nemčije z Izraelom, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je Hamasove napade primerjal s holokavstom in nacističnimi poboji. Obisk Scholza v prestolnici Izraela so dvakrat prekinila opozorila pred raketnimi napadi, zaradi česar se je moral kancler za nekaj minut umakniti v zaklonišče.

TEL AVIV - Ameriški predsednik Joe Biden bo v sredo obiskal Izrael, je napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken po maratonskih pogovorih z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in njegovim kabinetom. Blinken je objavil tudi dogovor o dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

VARŠAVA - Na Poljskem je na nedeljskih parlamentarnih volitvah z 35,38 odstotka glasov zmagala vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) premierja Mateusza Morawieckega, ki pa ji vladne koalicije najverjetneje ne bo uspelo sestaviti. Večino so si namreč zagotovile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO) nekdanjega premierja Donalda Tuska.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v ponedeljek zavrnil ruski predlog resolucije o koncu vojne med Izraelom in Hamasom, ker ni vseboval jasne obsodbe terorističnih napadov Hamasa na Izrael. Za predlog je glasovalo pet držav, štiri države so bile proti, šest se jih je vzdržalo. Za potrditev je potrebnih najmanj devet glasov. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je poudaril, da je bil njihov predlog povsem humanitarno besedilo, ki je imelo podporo arabskih držav, zavrnitev pa je posledica sebičnosti zahodnih držav.

FRANKFURT - Frankfurtski knjižni sejem je pred začetkom zasenčen z vojno na Bližnjem vzhodu. Javnost je vznemirila izjava direktorja Juergena Boosa o solidarnosti z Izraelom ter preložitev podelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli. To je sprožilo obsodbo uglednih pisateljev in umik arabskih založnikov.

MOSKVA - Poslanci ruske dume so glasovali za umik Rusije iz pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, s čimer je Moskva korak bliže opustitvi prelomnega sporazuma, ki prepoveduje testiranje jedrskega orožja. Predsednik dume Vjačeslav Volodin je ocenil, da bo poteza koristila ruski varnosti. Do glasovanja je prišlo po tistem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin v začetku meseca predlagal, naj Rusija prekliče ratifikacijo sporazuma iz leta 1996, ker ga ZDA niso ratificirale.

CARACAS - Venezuelska vlada in opozicija sta v ponedeljek sporočili, da bosta po skoraj letu dni obnovili pogajanja o končanju politične in gospodarske krize v državi. Napoved je nemudoma pozdravila tudi vlada predsednika ZDA Joeja Bidna v Washingtonu.

BRUSELJ - Letalske sile zveze Nato so začele redne letne vojaške vaje jedrskega odvračanja, ki letos potekajo v zračnem prostoru Hrvaške, Italije in Sredozemlja. Vaje pod imenom Steadfast noon bodo trajale do 26. oktobra. V njih bo sodelovalo 60 letal iz 13 članic zavezništva, tudi Nemčije.

WELS - Na vojaškem poligonu v Spodnji Avstriji se je v ponedeljek zgodila nesreča s tankom, v kateri je umrl podčastnik, trije vojaki pa so bili ranjeni. Policijska preiskava incidenta še poteka. Po podatkih vojske je Leopard 2A4 na poligonu Allentsteig zapeljal s ceste in padel čez nasip.

LONDON - Britanska policija je na protestu ob letnem srečanju energetskega sektorja v Londonu pridržala švedsko podnebno aktivistko Greto Thunberg. Protestniki, ki nasprotujejo sektorju fosilnih goriv, so med drugim blokirali vse dostope na prizorišče srečanja.