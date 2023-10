Pregled - šport, 17. 10. (torek)

BELFAST - Slovenska nogometna reprezentanca je v Belfastu na osmi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 premagala Severno Irsko z 1:0 (1:0). Za Slovenijo je zadel Adam Gnezda Čerin. Izbrance Matjaža Keka do konca kvalifikacij čakata še dve novembrski tekmi, in sicer v gosteh z Dansko in za konec doma s Kazahstanom.

MURSKA SOBOTA - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na četrti tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025 na Slovaškem v Murski Soboti premagala Avstrijo z 1:0 (0:0). Edini zadetek je dosegel Svit Sešlar v drugi minuti drugega polčasa.

VELENJE - Rokometaši Gorenja Velenja so v prvem krogu skupinskega dela evropske lige (skupina C) premagali Winterthur s 34:26 (19:14).

LJUBLJANA - Edo Terglav je novi selektor slovenske moške članske reprezentance. Na to mesto so ga danes potrdili na seji predsedstva Hokejske zveze Slovenije. Nasledil je Matjaža Kopitarja, ki se je julija odločil, da ne bo ostal na tem mestu. Na HZS so dolgo iskali rešitev za izpraznjeno selektorsko mesto. Dosedanji selektor Kopitar, ki je ekipo nazadnje vodil na majskem svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji, je namreč konec julija obvestil HZS, da ne bo več opravljal tega dela. Triinštiridesetletni Terglav, ki je postal trinajst slovenski selektor, je za Slovenijo igral na treh svetovnih prvenstvih in skupaj zbral 44 nastopov v dresu z državnim grbom. Po koncu igralske kariere je bil trener v Franciji, v slovenski reprezentanci pa je bilv preteklosti že pomočnik Niku Zupančiču, Kariju Savolainenu in Matjažu Kopitarju. Terglav trenutno dela kot pomočnik glavnega trenerja francoskega Grenobla. Novoimenovanemu selektorju bosta pomagala Mitja Šivic in Mitja Robar, trener vratarjev bo Klemen Mohorič.

NANCHANG - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zaradi slabega počutja predala obračun prvega kroga turnirja serije WTA 250 v kitajskem Nanchangu. Ob predaji je bila s 6:2, 1:2 v prednosti norveška specialistka za igro dvojic Ulrikke Eikeri.

LJUBLJANA - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo med 29. oktobrom in 5. novembrom opravila prvi del priprav za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta v Nemčiji. Na seznamu selektorja Uroša Zormana so vsi najboljši slovenski rokometaši. Vrhunec prvih priprav za nastop na zaključnem turnirju stare celine med 10. in 28. januarjem, kjer se bo Slovenija v skupinskem delu v Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško, bosta tekmi s Srbijo. Prva bo 4. novembra v Črnomlju, druga pa dan kasneje v Kočevju.

LJUBLJANA - Organizatorji dobrodelne nogometne tekme Zvezde nogometa za žrtve poplav so javnosti predstavili finančno plat projekta ter razdelitev prihodkov. V sporočilu za javnost so zapisali, da so skupaj zbrali 3.716.185 evrov. Od navedenega zneska je bilo donacij iz tujine 55 odstotkov, iz Slovenije pa 45 odstotkov, je predstavil direktor agencije Sport Media Focus Tomaž Ambrožič. Z vstopnicami in VIP-vstopnicami so zbrali 12 odstotkov zneska, od SMS-sporočil 10, z ostalimi donacijami podjetij in fizičnih oseb pa 78 odstotkov.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić bo zaradi lažje poškodbe, ki jo je utrpel med gostovanjem Dallas Mavericks v Španiji, izpustil petkovo zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone. Kot poroča ameriški ESPN, si je Dončić pred dnevi poškodoval levo mečno mišico.