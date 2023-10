Večer o Frankfurtskem knjižnem sejmu (18. 10.)

Maribor, 17. oktobra - Petra Vidali v komentarju Svet in dom piše o častnem gostovanju Slovenije na 75. Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki je po mnenju avtorice brez dvoma največja slovenska kulturna manifestacija na tujem. Poudarja, da se na sejmu predstavljamo s filozofijo, poezijo in branjem na višjem nivoju, ki so nas že ponesli v svet, z željo, da bi še koga.