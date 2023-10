Delo o odzivih na palestinsko-izraelski konflikt (18.10.)

Ljubljana, 17. oktobra - Novica Mihajlović v komentarju Razdrta družba je ranljiva družba piše o tem, da zaostrovanje spopadov na Bližnjem vzhodu povečuje tveganje, da se bodo prebudile skupine skrajnežev in radikalizirani posamezniki. Avtor meni, da hujskaška retorika in strašenje peljeta v zapiranje meja, gradnjo zidov, ostrejšo represijo in še manj varnosti.