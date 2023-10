Na Bovškem znova poteka iskanje od avgusta pogrešanega nemškega državljana

Bovec, 17. oktobra - Policisti Policijske postaje (PP) Bovec, ki že od avgusta iščejo 55-letnega državljana Nemčije Thomasa Antoniusa Cressa, so v današnje iskanje na gori Čukla nad Bovcem ter pobočju Rombona vključili tudi gorske reševalce in jamarje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Medtem so pogrešanega neuspešno iskali tudi z dronom.

Tudi tokrat je v iskanje pogrešanega vključen helikopter Letalske policijske enote, pripadnikom gorske policijske enote PU Nova Gorica in PU Kranj so se tokrat pridružili še gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec in Jamarske reševalne službe Slovenije, skupina Tolmin.

Skupno je v iskalno akcijo vključenih okoli 20 oseb. Gre za strm in zelo zahteven visokogorski teren, policisti, gorski reševalci in člani jamarske službe pregledujejo skalne podore, škraplje - podolgovate žlebe na neporaslih površinah trdega apnenca, ki nastanejo pod vplivom tekoče vode. Člani jamarske reševalne službe pa pregledujejo predvsem tamkajšnja globoka brezna.

V preteklih tednih so pri iskanju pogrešanega sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so širše območje v bovški občini, predvsem obrežje reke Soče, številne sprehajalne in druge gozdne poti ter območje slapa Boka, pregledovali tudi s pomočjo policijskega brezpilotnega zrakoplova oz. drona.

Nemški državljan je bil od 25. avgusta nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu, nazadnje so ga opazili v soboto, 26. avgusta v dopoldanskem času, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Na območju Bovca so našli njegov osebni avtomobil znamke Seat Ibiza, oranžne barve z nemškimi registrskimi oznakami.

Pogrešani Thomas Antonius Cress je visok približno 180 centimetrov in je plešast, so še sporočili s PU Nova Gorica.