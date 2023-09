V Bovcu izginulega nemškega državljana neuspešno iskali še z dronom

Bovec, 13. septembra - Bovškim policistom, ki že od konca avgusta neuspešno iščejo 55-letnega nemškega državljana Thomasa Antoniusa Cressa, so se v današnji iskalni akciji pridružili policisti generalne policijske uprave in širše območje občine pregledovali s pomočjo policijskega drona. Ker pogrešanega še vedno niso našli, bodo policisti nadaljevali aktivnosti.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so s pomočjo dronov preiskali obrežje reke Soče, številne sprehajalne in druge gozdne poti ter območje slapa Boka. Nenazadnje so pogrešanega nemškega državljana pred nekaj dnevi iskali tudi s pomočjo helikopterja policijske letalske enote, a ga kljub vsem izvedenim ukrepom še niso našli.

55-letnik je bil od 25. avgusta nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu, nazadnje so ga videli 26. avgusta v dopoldanskem času, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Na območju Bovca so sicer našli njegov avtomobil Seat Ibiza, oranžne barve z nemškimi registrskimi tablicami.

Policija zato znova poziva vse, ki bi pogrešanega tujega državljana opazili ali imeli kakršnekoli koristne informacije o njegovem izginotju, da o tem takoj obvestijo policijsko postajo v Bovcu na številko 05 389 68 50 oziroma elektronski naslov pp_bovec.pung@policija.si, se zglasijo na najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kot so še dodali, je pogrešani visok približno 180 centimetrov in je plešast.