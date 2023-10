Ob mednarodnem dnevu revščine pozivi k zaščiti družin in starejših

Ljubljana, 17. oktobra - Ob današnjem mednarodnem dnevu revščine številne organizacije opozarjajo, da je treba zaščititi predvsem družine z otroki in starejše. Unicef Slovenija tako vlado in socialne partnerje poziva, da v času varčevalnih ukrepov zaščitijo investicije za otroke in družino. Slovenska Karitas pa opozarja na revščino med starejšimi z nizkimi pokojninami.