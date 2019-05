Tajvan postal prva azijska država s pravico homoseksualcev do poroke

Taipei, 17. maja - Tajvanski parlament je danes potrdil zakon o legalizaciji porok istospolnih parov. 23-milijonski otok je tako postal prva azijska država, kjer so dovoljene istospolne poroke. Potrditev zakona so že pozdravili tajvanska predsednica Tsai Ing-wen in zagovorniki pravic skupnosti LGBT. Zakon bo začel veljati prihodnji petek.