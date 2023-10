Kmetje v primeru vnovične potrditve novele o zaščiti živali žugajo z ustavno presojo

Ljubljana, 17. oktobra - Predstavniki kmetijskih organizacij so danes pred sejo DZ, na kateri poslanci po vetu državnega sveta vnovič odločajo o novelah zakonov o KGZS in zaščiti živali, izrazili nasprotovanje predvidenim rešitvam. Posebej jih skrbi novela zakona o zaščiti živali. Če bo vnovič sprejeta, bodo zahtevali ustavno presojo, so napovedali.