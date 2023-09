Parlamentarni odbor podprl noveli zakona o zaščiti živali ter o KGZS

Ljubljana, 7. septembra - Člani odbora DZ za kmetijstvo so na današnji seji podprli predlog novele zakona o zaščiti živali. Ob tem so sprejeli dopolnila koalicije, s katerimi se institut pooblaščenega svetovalca spreminja v institut kvalificiranega prijavitelja ter ukinja obvezno čipiranje mačk. Podprli so tudi predlog novele zakona o kmetijsko gozdarski zbornici.