Pregled - šport, 15. 10. (nedelja)

PESCARA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na drugi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Avstriji in Švici ter na Madžarskem danes v Chietiju premagala Italijo z 31:18 (13:8). V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala 17 obramb. Po dveh tekmah so v skupini 4 v vodstvu Francozinje in Slovenke s po štirimi točkami, Italijanke in Latvijke pa so brez njih.

RIM - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na evropskem prvenstvu v italijanskem Caorleju osvojila srebrno medaljo. Slovenija je v finalu izgubila proti gostiteljicam Italijankam z 1:3 (-17, 22, -16, -22). Bron je pripadel Ukrajini. Srebro z letošnjega EP je prva slovenska medalja s teh tekmovanj po letu 2013, ko je bila Slovenija tretja. Skupno pa imajo slovenske odbojkarice na evropskih prvenstvih zdaj že deset medalj, tudi dve zlati (1999, 2001), poleg tega pa še dve bronasti na SP.

RIGA - Celjski hokejisti so danes v latvijski Jelgavi končali nastope na turnirju 2. kroga celinskega pokala. V zadnji tekmi turnirja skupine C je bila domača Zemgale Jelgava premagala RST Pellet Celje s 4:1 (2:1, 0:0, 2.0). Celjani so svoj prvi evropski nastop končali z zmago proti belgijski ekipi Liege Bulldogs z 9:3 ter dvema porazoma, v soboto je bila boljša še romunska Corona Brasov s 4:2.

ASIAGO - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 12. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Asiago s 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

ATENE - Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na tekmi svetovnega pokala v Atenah z izidom 17:20,56 osvojila deveto mesto na 1500 m prosto. Slavila je Avstralka Lani Pallister s časom 15:55,73. V petek je bila Fain na 200 m delfin prav tako deveta.

ISTANBUL - Slovenski kolesar Domen Novak (UAE Team Emirates) je osemdnevno dirko po Turčiji končal na skupno 11. mestu. Slavil je Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan). Zadnjo etapo po Istanbulu (130,5 km) je dobil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

PARIZ - Južnoafriška reprezentanca v ragbiju je v četrtfinalu svetovnega prvenstva, ki od 8. septembra poteka v Franciji, napredovala v polfinale, potem ko je v Parizu ugnala domačo izbrano vrsto z 29:28. V polfinalu se bodo aktualni svetovni prvaki pomerili proti Angliji, ki je s 30:24 ugnala reprezentanco Fidžija.

LJUBLJANA - Nogometaši Walesa so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 danes doma premagali Hrvaško z 2:1 in naredili velik korak proti uvrstitvi na EP. V skupini D so se namreč po točkah zdaj izenačili s Hrvati na drugem mestu. V tej skupini so na prvem mestu Turki, ki so danes visoko s 4:0 ugnali Latvijo in s tem že potrdili uvrstitev na euro. To je v skupini A uspelo tudi Španiji in Škotski po španski zmagi proti Norveški z 1:0.

KUTA - Italijan Francesco Bagnaia je zmagovalec motociklistične velike nagrade Indonezije. Voznik Ducatija je na preizkušnji svetovnega prvenstva razreda motoGP spet prevzel skupno vodstvo, potem ko je tokrat za seboj za tri desetinke sekunde pustil Španca Mavericka Vinalesa, še desetinko več pa je zaostal Francoz Fabio Quartararo.

SEUL - Prva nosilka, Američanka Jessica Pegula, je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v Seulu z nagradnim skladom 245.410 evrov. Četrta igralka svetovne lestvice je v finalu s 6:2 in 6:3 brez večjih težav premagala Kitajko Yue Yuan, sicer 128. na svetovni lestvici.

ŠANGHAJ - Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz je danes osvojil svoj drugi naslov na mastersih ATP. Hurkacz je v razburljivem finalu Šanghaja z nagradnim skladom 8.370.960 evrov s 6:3, 3:6 in 7:6 (8) premagal favoriziranega Rusa, petega nosilca Andreja Rubljova.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na uvodu v novo sezono severnoameriške lige NHL na domačem ledu v dvorani Crypto.com Arena izgubili še drugič zapovrstjo. Tokrat so po izvajanju kazenskih strelov s 5:6 klonili proti Carolina Hurricanes. Kopitar je dosegel dva zadetka.