Pregled - svet, 15. 10. (nedelja)

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je sporočila, da je pripravljena na kopensko ofenzivo na Gazo, a zanjo čaka politično odločitev. Roki, ki so jih Izraelci postavili prebivalcem Gaze, da se pred začetkom ofenzive s severa umaknejo na jug območja, so potekli. Premier Benjamin Netanjahu je na prvi seji krizne vlade napovedal popolno uničenje Hamasa. V izraelskih napadih na območje Gaze je umrlo že več kot 2670, v napadu Hamasa na Izrael pa več kot 1400 ljudi.

GAZA - Na območju Gaze je po podatkih Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) zaradi vojne razseljenih približno milijon ljudi, ta številka se bo še povečala, saj tisoči še naprej bežijo s severa Gaze. Humanitarna katastrofa se poglablja, konvoji s humanitarno pomočjo pa so obtičali na meji z Egiptom. Izrael je potrdil, da je na jugu Gaze znova vzpostavljena oskrba z vodo. Papež Frančišek je pozval k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za prebivalce Gaze, pa tudi k izpustitvi 126 talcev, ki jih je zajel Hamas.

BRUSELJ - Voditelji članic EU so v skupni izjavi ostro obsodili napad Hamasa na Izrael. Poudarili so, da ima Izrael pravico do obrambe, vendar pa naj pri tem upošteva humanitarno in mednarodno pravo. Izpostavili so pomen zaščite vseh civilistov. Skupno izjavo so sprejeli, potem ko so iz EU prihajali različni odzivi in ne povsem usklajena sporočila v zvezi z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Kritik je deležna predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ker med petkovim obiskom v Izraelu ni pozvala k spoštovanju mednarodnega prava pri izraelskem odzivu na Hamasov napad.

BEJRUT/TEL AVIV/TEHERAN - Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah je sporočilo, da je iz južnega Libanona izstrelilo več rakte na vojaške cilje v Izraelu. Pri tem je na severu Izraela umrl izraelskih civilist. Izraelska vojska je v odgovor napadla cilje v Libanonu ter sporočila, da je za civiliste zaprla del mejnega območja z Libanonom. Vrstijo se opozorila pred širitvijo konflikta na sosednje države. Iran je opozoril, da nihče ne more zagotoviti nadzora nad razmerami na Bližnjem vzhodu, če bo izraelska vojska vdrla v Gazo.

WASHINGTON - ZDA so v vzhodno Sredozemlje napotile še drugo skupino bojnih ladij z letalonosilko Dwight Eisenhower, potem ko je tam že podobna skupina z letalonosilko Gerald Ford, je v soboto sporočil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, je sporočila Bela hiša. Potrdil je podporo prizadevanjem za zaščito civilistov ter ju seznanil s prizadevanji ZDA za dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

RIJAD - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je srečal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Potrdila sta zavezanost zaščiti civilistov in zagotavljanju stabilnosti na Bližnjem vzhodu in širše. Blinken je poudaril neomajno osredotočenost ZDA na zaustavitev terorističnih napadov Hamasa, zagotovitev izpustitve vseh talcev in preprečevanje širjenja konflikta, je po pogovorih sporočil State Department.

VARŠAVA - Na Poljskem potekajo potekajo parlamentarne volitve, volišča se bodo zaprla ob 21. uri, ko bodo znani izidi vzporednih volitev. Zmaga se znova obeta vladajoči konservativni stranki Zakon in pravičnost - PiS, ki ji tesno sledi liberalna Državljanska koalicija - KO. Kampanjo so poleg političnih delitev zaznamovale migracije, odnosi z EU in vojna v Ukrajini. Ob volitvah poteka tudi referendum, na katerem Poljaki med drugim glasujejo o podpori solidarnostni shemi EU za prerazporejanje migrantov.

MOSKVA - Ruska vojska krepi svoje položaje na fronti v Ukrajini, med drugim tudi v okolici mesta Avdijivka, ki je bilo v zadnjih dneh tarča obsežnega napada ruskih enot, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ruske sile krepijo položaje na obsežnem območju, ki zajema območja Kupjansk, Zaporožje in Avdijivka, je dodal Putin in pozdravil strategijo aktivne obrambe.

QUITO - V Ekvadorju poteka drugi krog predsedniških volitev. Za položaj se potegujeta dva povsem različna kandidata, socialistična odvetnica Luisa Gonzalez, varovanka bivšega predsednika Rafaela Corree, in podjetnik Daniel Noboa, sin enega najbogatejših ljudi v državi. Ekvador bo tako dobil prvo predsednico ali najmlajšega predsednika.

BAKU - Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je prvič po vojaški ofenzivi obiskal Gorski Karabah in v glavnem mestu enklave Stepanakertu simbolično izobesil azerbajdžansko zastavo. Azerbajdžan je konec septembra z vojaško ofenzivo prevzel nadzor nad to etnično večinsko armensko enklavo.

BENETKE - Slaba dva tedna po hudi prometni nesreči se je v Mestrah v soboto zgodila podobna nesreča električnega avtobusa istega podjetja. Avtobus je zavil s ceste in trčil v stanovanjsko stavbo. Po poročanju italijanskih medijev je bilo poškodovanih najmanj 13 ljudi, med njimi voznik avtobusa, ki so jih prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico.

HERAT - Severozahod Afganistana je prizadel nov močan potres z magnitudo 6,3, je sporočil ameriški geološki inštitut. Vodstvo regionalne bolnišnice v provinci Herat je potrdilo, da sta umrli dve osebi, 154 je ranjenih. Potres je stresel območje, kjer je minuli teden v potresih umrlo več kot tisoč ljudi.

TEHERAN - Jugozahod Irana je stresel potres z magnitudo 5,3. Po podatkih ameriškega geološkega inštituta je do potresa v bližini meje z Irakom prišlo na globini okoli deset kilometrov. O morebitnih žrtvah ali škodi iz Irana ne poročajo.