Pregled - šport, 14. 10. (sobota)

Ljubljana, 14. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 14. oktobra.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah na sedmi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 premagala Finsko s 3:0 (2:0). Dva gola je dosegel Benjamin Šeško, enega pa Erik Janža. Izbranci Matjaža Keka bodo naslednjo tekmo v kvalifikacijah igrali v torek v Belfastu proti Severni Irski.

KOBARID - Mark Grossi je postal nov državni prvak v reliju. Na prestolu je nasledil Roka Turka, ki je bil najboljši v državi zadnjih šest sezon.

PODGORICA - V ligi Aba sta bila slovenska predstavnika polovično uspešna. Košarkarji Cedevite Olimpije so doma premagali Split s 97:68, Krka pa je v gosteh izgubila z Budućnostjo z 69:82.

RIM - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede se je na evropskem prvenstvu v italijanskem Caorleju uvrstila v finale. V polfinalu je premagala Nemčijo s 3:1.

TARTU - Rokometaši Krke so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v Estoniji premagali Viljandi z 32:23 (14:15). Povratna tekma bo 21. oktobra v Novem mestu.

RIGA - Celjski hokejisti so na drugi tekmi turnirja 2. kroga celinskega pokala v latvijski Jelgavi izgubili z romunsko Corono Brasov z 2:4 (1:2, 1:2, 0:0). RST Pellet Celje je za uvod v petek premagal belgijski Liege z 9:3, v nedeljo ga čaka še tekma z domačim Zemgalejem Jelgavo. V nadaljevanje tekmovanja vodi le zmaga v skupini.

PARIZ/MARSEILLE - Nova Zelandija je druga četrtfinalistka svetovnega prvenstva v ragbiju, ki od 8. septembra poteka v Franciji. V četrtfinalni poslastici so namreč v Parizu ugnali Irsko z 28:24 in podaljšali sušo združene otoške predstavnice v četrtfinalih SP. V polfinalu se bodo favorizirani Novozelandci pomerili proti Argentini, ki je v poznopopoldanskem četrtfinalu v Marseillu presenetila Wales in zmagala z 29:17.

ŠANGHAJ - Rus Andrej Rubljov in Poljak Hubert Hurkacz sta finalista teniškega mastersa 1000 v Šanghaju z nagradnim skladom nekaj več kot osem milijonov evrov. Rus je v polfinalu premagal Bolgara Grigorja Dimitrova s 7:6, 6:3, Poljak pa je bil boljši od Američana Sebastiana Korde s 6:3, 6:4.

PEKING - Čehinja Barbora Krejčikova in Kitajka Zheng Qinwen sta se ekspresno uvrstili v finale turnirja WTA 500 v Zhengzhouju na Kitajskem. Sedemindvajetletna Krejčikova je za zmago s 6:3, 6:0 potrebovala uri in 27 minut, Kitajka pa je bila ob zmagi s 6:2, 6:3 še deset minut hitrejša.

SEUL - Kitajka Yuan Yue in Američanka Jessica Pegula sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Seulu z nagradnim skladom 245.410 evrov. Pegula, prva nosilka turnirja, je v polfinalu premagala Belgijko Yanino Wickmayer s 6:4 in 6:3, Yuan pa je bila s 6:7 (3), 6:4 in 6:2 boljša od Američanke Emine Bektas.

HONGKONG - Kanadčanka Leylah Fernandez in Čehinja Katerina Siniakova sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Hongkongu z nagradnim skladom 245.410 evrov. Fernandez je bila v polfinalnem dvoboju boljša od pete nosilke, Rusinje Ane Blinkove s 6:2 in 7:5, Siniakova pa je ugnala šesto nosilko, Italijanko Martino Trevisan s 6:4 in 6:2.