Pregled - svet, 14. 10. (sobota)

GAZA - Teden dni po nepričakovanem napadu Hamasa na Izrael so ob napovedani izraelski kopenski ofenzivi prebivalci Gaze množično bežali na jug območja tudi po izteku 24-urnega roka za evakuacijo. Izraelska vojska je sporočila, da lahko za pot proti jugu varno uporabijo dve poti. Sporočila je tudi, da se pripravljajo na naslednjo fazo operacije, cilj pa je uničiti Hamas in njegove vojaške zmogljivosti. Dodali so, da so na območju Gaze ubili dva člana Hamasa, ki naj bi bila med odgovornimi za organizacijo napadov na Izrael prejšnjo soboto.

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je v obstreljevanju območja Gaze samo v zadnjih 24 urah po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubila 324 ljudi, od tega 126 otrok. Doslej je bilo na območju Gaze ubitih 2215 Palestincev, med njimi 724 otrok. Ranjenih je bilo več kot 8700 ljudi. ZN pa so opozorili, da je bilo na območju Gaze uničenih več kot 1300 zgradb. Hamas je medtem nadaljeval raketne napade na Izrael. Opozorila pred napadi so se sprožila v Tel Avivu in na jugu države.

BRUSELJ/PEKING/LONDON - Evropska komisija bo humanitarno pomoč za območje Gaze povečala s 25 na 75 milijonov evrov, je po pogovoru z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da komisija podpira pravico Izraela, da se brani pred Hamasovimi teroristi, pri čemer pa mora v celoti spoštovati mednarodno humanitarno pravo. To je dejal tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell na Kitajskem. V več evropskih mestih so potekali protesti v podporo Palestincem.

ŽENEVA - V Egiptu blizu meje z območjem Gaze je pristalo letalo z medicinskimi in drugimi potrebščinami za nujne zdravstvene potrebe prebivalcev te palestinske enklave, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pomoč bi lahko po navedbah organizacije v Gazo dostavili takoj, ko bodo omogočili dostop preko mejnega prehoda Rafa. Tega naj bi po napovedih ZDA začasno odprli, da bi iz Gaze lahko odšli ameriški državljani.

BEJRUT - Izraelska vojska je sporočila, da "zelo obžaluje" smrt novinarja agencije Reuters, ki je bil ubit, ko se je znašel ujet v čezmejnem obstreljevanju na jugu Libanona ob meji z Izraelom. Vojska odgovornosti za petkov incident, v katerem je bilo še šest novinarjev ranjenih, ni priznala. Libanon pa je smrt novinarja pripisal izraelskemu ognju.

NEW YORK - Varnostni svet ZN tudi na drugem posvetovanju za zaprtimi vrati o krizi na Bližnjem vzhodu v petek ni dosegel soglasja o odzivu ali ukrepih, Rusija pa je vložila predlog resolucije o humanitarni prekinitvi ognja. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da morajo tudi vojne imeti pravila in pozval k zaščiti temeljnih človekovih pravic.

RIJAD - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v telefonskem pogovoru kitajskega zunanjega ministra Wang Yija pozval, naj Kitajska s svojim vplivom pomaga zagotoviti, da se konflikt med Izraelom in Hamasom ne bo razširil na druge bližnjevzhodne države. Wang pa je Washington pozval h konstruktivni in odgovorni vlogi.

PARIZ - Francija je sporočila, da bodo po državi razporedili 7000 vojakov, potem ko so oblasti po petkovem smrtonosnem napadu z nožem v šoli na severu države, v katerem je bil ubit učitelj, zvišale stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo. V povezavi z napadom so pridržali skupno deset ljudi, tudi napadalca. Pariški muzej Louvre in bližnjo Versajsko palačo so po anonimnih grožnjah iz varnostnih razlogov zaprli, pred tem pa evakuirali obiskovalce.

RIM - Italija spričo dogajanja na Bližnjem vzhodu razmišlja o zaostritvi varnostnih ukrepov, da bi preprečila morebitne napade islamskih skrajnežev, so sporočili po srečanju nacionalnega odbora za red in varnost. V prestolnici in drugih mestih so že okrepili varovanje judovskih krajev. Spremljajo tudi razmere v begunskih centrih zaradi bojazni pred radikaliziranimi migranti.

TEL AVIV/RIJAD - Savdska Arabija je do nadaljnjega prekinila pogovore o morebitni normalizaciji odnosov z Izraelom, so potrdili dobro obveščeni viri. Prekinitev pogovorov je povezana z izraelskim bombardiranjem območja Gaze in prisilnim preseljevanjem tamkajšnjega palestinskega prebivalstva.

CANBERRA - Avstralci so na zgodovinskem referendumu zavrnili večje pravice za aborigine in možnost, da bi jih po 122 letih od ustanovitve države kot avtohtone prebivalce vključili v ustavo ter jim omogočili neposreden vpliv na odločitve vlade. Po preštetih 88 odstotkov glasov je 59 odstotkov volivcev glasovalo proti.

WASHINGTON - Republikanci so v petek za bodočega predsednika predstavniškega doma kongresa nominirali Jima Jordana iz Ohia, ki uživa tudi podporo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Vendar ni niti najmanj zanesljivo, da bo uspel dobiti potrebnih 217 glasov za izvolitev v celotnem predstavniškem domu. Ta pa o tem ne bo glasoval pred ponedeljkom.

WELLINGTON - Po 80 odstotkih preštetih glasov se zdi, da bo novozelandska desnosredinska Nacionalna stranka pod vodstvom Chrisa Luxona na današnjih volitvah premagala laburiste premierja Chrisa Hipkinsa, ki je že priznal poraz. Da bi dosegel večino 61 sedežev v 120-članskem parlamentu, bo Luxon sicer še vedno moral oblikovati koalicijo. Laburisti so prejeli zgolj 26 odstotkov glasov in izgubili kar 31 sedežev. Končni izidi bodo znani 3.11.

EREVAN - Armenski predsednik Vahagn Kačaturjan je podpisal ratifikacijo Rimskega statuta, s čimer je Armenija naredila še en korak v smeri pridružitve Mednarodnemu kazenskemu sodišču, potem ko je ratifikacijo potrdil parlament. Sedaj mora še sodišče uradno obvestiti o ratifikaciji. Poteza Armenije je vznejevoljila Rusijo, njeno tradicionalno zaveznico.

WASHINGTON - V 81. letu starosti je v petek umrla ameriška pesnica, prejemnica Nobelove nagrade za književnost leta 2020, Louise Glück. V svojih pesmih je iskala univerzalno in pri tem črpala navdih iz mitov in klasičnih motivov, ki so del večine njenih knjig.

PARIZ - Vrednost ključnih surovin za zeleni prehod, ki se nahajajo v zavrženih ali odsluženih elektronskih napravah, na letni ravni znaša 9,5 milijarde dolarjev, so pred današnjim mednarodnim dnevom e-odpadkov objavili Združeni narodi. Ob tem so pozvali k zavedanju pomena recikliranja e-odpadkov.