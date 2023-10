Pariški Louvre iz varnostnih razlogov danes zaprt

Pariz, 14. oktobra - Pariški muzej Louvre so danes iz varnostnih razlogov zaprli, iz njega pa so pred tem evakuirali obiskovalce, so sporočili iz tega najbolj obiskanega muzeja na svetu. V Franciji po petkovem napadu z nožem, v katerem je bil en ubit, trije pa ranjeni, velja stanje najvišje pripravljenosti.