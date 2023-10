Pregled - šport, 13. 10. (petek)

LARNAKA - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Achnasu na Cipru igrala tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Izbranci Milenka Aćimovića so proti domači vrsti zmagali s 3:0 (2:0). Naslednja kvalifikacijska tekma slovenske upe čaka v torek ob 18. uri, ko bodo v Murski Soboti gostili Avstrijo.

AMSTERDAM - Francoska nogometna reprezentanca je na današnji osrednji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji na Johan Cruijff Areni v Amsterdamu premagala Nizozemsko z 2:1. Za šesto zmago Francije je poskrbel prvi zvezdnik Kylian Mbappe z dvema goloma, za Nizozemce je častni gol dosegel Quilindschy Hartman. Dvakratni svetovni prvaki iz Francije so si že zagotovili mesto na zaključnem turnirju, tako kot Belgija in Portugalska po današnjih zmagah nad Avstrijo in Slovaško.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 11. kroga lige ICEHL izgubili z beljaško ekipo VSV z 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).

SUBOTICA - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so dobili slovenski derbi v ligi Aba 2 proti Kensai Heliosu. V Subotici so slavili s 76:71 (22:19, 41:31, 59:52).

RIGA - Hokejisti ekipe RTS Pellet Celje so danes v latvijski Jelgavi začeli nastope v celinskem pokalu. Celjani prvič igrajo v tem mednarodnem klubskem tekmovanju, na današnji uvodni tekmi turnirja pa so premagali belgijski Liege Bulldogs z 9:3 (2:1, 2:2, 5:0). V skupini sta še Zemgale Jelagava in romunski Brasov, v nadaljevanje vodi le prvo mesto.

ATENE - Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na svetovnem pokalu v Atenah prvi dan osvojila nehvaležno deveto mesto na 200 m delfin. Z dosežkom 2:16,63 je bila od finala oddaljena vsega 28 stotink sekunde, od osebnega rekorda pa kar štiri sekunde in pol.

RIM - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na evropskem prvenstvu v italijanskem Caorleju danes v četrtfinalu premagala Hrvaško s 3:0 in se uvrstila v polfinale. Polfinale bo v soboto, nasprotnik Slovenije pa Nemčija. Evropske prvakinje si bodo zagotovile tudi nastop na paraolimpijskih igrah v Parizu 2024. Slovenska moška izbrana vrsta pa je predtekmovanje končala brez zmage.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je na svoji spletni strani sporočil, da Portugalec Joao Henriques tudi uradno ni več trener zeleno-belih. Kot so zapisali pri Olimpiji, je 50-letni Portugalec klub prevzel 1. junija in jih kasneje vodil na 21 uradnih tekmah. Zbral je devet zmag, štiri remije in osem porazov. Moštvo Olimpije je v času njegovega vodstva doseglo zgodovinski uspeh s prebojem v konferenčno ligo. Za ponedeljek so sklicali izredno novinarsko konferenco, na kateri bodo znane podrobnosti novih kadrovskih premikov v klubu.

TRENTO - Potem ko so prireditelji kolesarske dirke po Italiji pred dnevi razkrili, kako bo potekal uvod Gira 2024, so danes predstavili še preostale etape ene največjih kolesarskih dirk na svetu. Ta bo v naslednji, že 107. izvedbi potekala od 4. do 26. maja. V današnji predstavitvi v gledališču v Trentu je vodstvo dirke poudarilo, da bo imela naslednja pentlja po Italiji šest sprinterskih etap, dva kronometra v skupni dolžini 68,2 km ter pet gorskih etap. Skupna dolžina dirke bo 3321 km, kolesarje pa čaka 42.900 višinskih metrov.

MUMBAI - Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je na današnjem zasedanju v indijskem Mumbaiju predlagal, da bi bil kriket del programa na igrah 2028 v Los Angelesu. Še vedno pa ostaja odprta prihodnost boksa, ki ne najde poti iz afer in kriz. O statusu tega športa bo Mok odločal ob kasnejšem terminu. Igre v Parizu v zvezi z boksom trenutno koordinira kar Mok, ki je tako kot na zadnjih igrah v Tokiu poskrbel za kvalifikacijski sistem in izvedbo tekmovanj.

BUENOS AIRES - Svetovni prvaki Argentinci so zmagali še na tretji tekmi južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, potem ko so bili na domačem terenu v Buenos Airesu boljši od Paragvaja z 1:0. Medtem pa so šestkratni svetovni prvaki Brazilci kljub številnim priložnostim le remizirali z Venezuelo in prvič izgubili točke. Superzvezdnik Lionel Messi je začel na klopi, v 53. minuti pa je Estadio Monumental s stoječim aplavzom dočakal sedemkratnega najboljšega nogometaša na svetu.

LAS VEGAS - Hokejisti Las Vegasa so uspešno začeli branjenje naslova v boju za Stanleyjev pokal. Po zmagi v uvodnem krogu severnoameriške lige NHL nad Seattlom s 4:1, so se danes z enakim izidom veselili zmage na gostovanju v San Joseju. Dallas je premagal St. Louis z 2:1 po izvajanju kazenskih strelov, Minnesota je bila z 2:0 boljša od Floride, ki ni igrala slabo, a je na nasprotni strani blestel vratar Filip Gustavsson, ki je ubranil vseh 41 strelov na svoj gol.