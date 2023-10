Pregled - svet, 13. 10. (petek)

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je ob načrtovani kopenski ofenzivi na območje Gaze pozvala k preselitvi približno 1,1 milijona ljudi s severnega dela Gaze na jug palestinske enklave. Za to je postavila 24-urni rok. Palestinci množično bežijo proti jugu Gaze. ZN so pozvali k preklicu ukaza in opozorili, da takšna množična preselitev v tako kratkem času ni mogoča ter posvarili pred uničujočimi humanitarnimi posledicami. Palestinsko skrajno gibanje Hamas in Izrael sta nadaljevala napade, izraelska vojska pa je sporočila, da so kopenske sile ponekod že izvedle napade na območju Gaze.

RAMALA/TEHERAN ... - Na Zahodnem bregu so potekali shodi solidarnosti s Palestinci na območju Gaze. V več mestih so izbruhnili spopadi med protestniki in izraelskimi varnostnimi silami, pri tem je bilo ubitih najmanj 11 Palestincev. Palestinski predsednik Mahmud Abas je opozoril, da bi množična razselitev Palestincev pomenila drugo nakbo. Arabska liga je poziv k evakuaciji označila za zločin in opozorila, da gre za prisilno preseljevanje. V arabskem svetu, med drugim v Teheranu, Bagdadu, Amanu, so potekali protesti v podporo Palestincem.

TEL AVIV/GAZA - V izraelskih letalskih napadih je bilo ubitih najmanj 13 izraelskih in tujih talcev, ki jih pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas zadržujejo na severu Gaze, je sporočilo oboroženo krilo gibanja. Od začetka spopadov je bilo ubitih že približno 130 tujcev. V obstreljevanju na jugu Libanona ob meji z Izraelom je bil ubit novinar agencije Reuters. Od sobote je bilo v napadih Hamasa ubitih okoli 1300 Izraelcev, povračilni ukrepi Izraela pa so med Palestinci zahtevali okoli 1800 smrtnih žrtev.

TEL AVIV/BRUSELJ - Zaradi napada Hamasa na Izrael so ogroženi tudi Palestinci, je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je Izrael obiskala s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola. Ob tem je izrazila prepričanje, da bo Izrael s svojim odzivom pokazal, da je demokratična država. V Bruslju so poudarili, da je EU zaskrbljena zaradi humanitarnih razmer v Gazi.

TEL AVIV/AMAN - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je med obiskom v Izraelu ocenil, da sedaj ni čas za nevtralnost, Izraelu pa obljubil dodatno vojaško podporo ZDA. ZDA so izpostavile zamisel o vzpostavitvi "varnih območij" v Gazi. O tem se je z izraelskimi oblastmi pogovarjal državni sekretar ZDA Antony Blinken, ki je v okviru turneje obiskal tudi Jordanijo. Jordanski kralj Abdulah se je na srečanju izrekel proti prisilnemu razseljevanju Palestincev.

TEL AVIV - Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v četrtek obtožila Izrael, da je v svojih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu uporabljal strelivo z belim fosforjem. Opozorila je, da uporaba belega fosforja na gosto poseljenih civilnih območjih krši mednarodno pravo. Izrael je uporabo tovrstnega streliva zanikal.

PEKING - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je v četrtek udeležil zasedanja v okviru strateškega dialoga EU in Kitajske. Ocenil je, da je bilo zaupanje med unijo in Kitajsko načeto, pri čemer je za trgovinsko neravnovesje med stranema okrivil težave, s katerimi se soočajo evropska podjetja v drugem največjem gospodarstvu na svetu.

WASHINGTON - Vodja republikanske večine Steve Scalise se je v četrtek odpovedal kandidaturi za položaj predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa, ko po več krogih internih glasovanj ni dobil potrebne večine 217 glasov. Iskanje naslednika odstavljenega Kevina McCarthyja se tako nadaljuje.

BRUSELJ - Stranka evropskih socialistov (PES) je v četrtek odločila, da suspendira članstvo slovaških strank Smer-SD in Glas-SD, ki sta po volitvah sklenili koalicijo z nacionalistično SNS. V drugi največji politični skupini socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu pa so ob tem napovedali, da bodo začasno izključili tri poslance stranke Smer.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo razpisal predčasne parlamentarne volitve za 17. december. Hkrati bo razpisal tudi volitve v beograjsko skupščino in pokrajinske volitve v Vojvodini. Pojasnil je še, da mora volitve razpisati do 2. novembra, da bi lahko potekale 17. decembra. Zahtevo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev in volitev v beograjsko skupščino do konca leta so Vučiću minuli mesec predložili predstavniki proevropskega dela srbske opozicije.

LILLE - V eni od srednjih šol v mestu Arras na severu Francije je moški, oborožen z nožem, do smrti zabodel učitelja in huje ranil dva človeka, pri tem pa vzklikal Alah je velik. Policija je napadalca pridržala. Preiskavo primera je po poročanju francoskih medijev prevzelo posebno francosko tožilstvo, ki se ukvarja s terorističnimi napadi. Motiv napada še ni znan.

KABUL - V šiitski mošeji na severu Afganistana je med molitvijo odjeknila eksplozija, v kateri je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, več kot 17 pa je ranjenih, so sporočile talibanske oblasti. Odgovornosti za samomorilski napad doslej ni prevzel nihče.

ŽENEVA - Svet ZN za človekove pravice je v četrtek za eno leto podaljšal mandat posebne poročevalke ZN za človekove pravice v Rusiji Mariane Katzarove. Ob tem je ponovno pozval Moskvo, naj vzpostavi konstruktivno komunikacijo in polno sodelovanje s poročevalko ter ji omogoči neoviran dostop do države. Moskva sicer njenega mandata ne priznava.

MOSKVA - Ruske oblasti nameravajo v prihodnje pri državljanih, ki se vračajo iz tujine, oceniti njihov patriotizem in mnenje o ruski invaziji na sosednjo Ukrajino. S preverjanjem državljanov si želijo identificirati morebitne kritike in ugotoviti, ali so krivi diskreditiranja oblasti ali oboroženih sil. Duma je predlog v četrtek posredovala tožilstvu.

PARIZ - Francosko tožilstvo je v četrtek začelo preiskavo zaradi suma zastrupitve ruske novinarke Marine Ovsjanikove, ki je postala znana po tem, da je na ruski državni televiziji protestirala proti vojni v Ukrajini. Ovsjanikova, ki zdaj živi v Franciji, se je počutila slabo, ko je odprla vrata svojega stanovanja v Parizu, so povedali viri blizu preiskave.

MÜNCHEN - V nemški zvezni deželi Bavarska se je zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je umrlo najmanj sedem ljudi, več pa jih je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila, ko je kombi, ki naj bi prevažal migrante, pospešil, da bi se izognil policijski kontroli in nato zapeljal s ceste.