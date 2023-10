Netanjahu: To je šele začetek izraelske operacije v Gazi

Tel Aviv, 13. oktobra - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nocoj izjavil, da so izraelski napadi na območje Gaze, ki so doslej med Palestinci zahtevali skoraj 1800 mrtvih, le začetek odgovora izraelske vojske na krvavi napad Hamasa minulo soboto. "Uničili bomo Hamas in zmagali, vendar bo potreben čas," je dejal, poročajo tuje tiskovne agencije.