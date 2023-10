Izraelske kopenske sile ponekod že vdrle na območje Gaze

Jeruzalem, 13. oktobra - Izraelska vojska je sporočila, da so njene kopenske sile v zadnjih 24 urah ponekod že vdrle na območje Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je sporočil, da je bil cilj teh operacij "območje očistiti teroristov in orožja". Iskali so tudi talce, ki jih je zajelo palestinsko skrajno gibanje Hamas.