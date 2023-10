Putin opozarja na nesprejemljivost kopenske ofenzive na Gazo

Biškek, 13. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes pozval h končanju prelivanja krvi na Bližnjem vzhodu in opozoril Izrael, da bo kopenska ofenziva na območju Gaze vodila do "popolnoma nesprejemljivega števila civilnih žrtev", poročajo tuje tiskovne agencije. To je dejal po tem, ko je Izrael pozval palestinske prebivalce območja Gaze k umiku na jug območja.