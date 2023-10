Ovadbe NPU v primeru brskanja po bančnih računih odmevajo tudi na političnem parketu

Ljubljana, 13. oktobra - Kazenske ovadbe, ki jih je zoper nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce podal NPU, odmevajo tudi na političnem parketu. V Levici in SD pričakujejo ustrezno ukrepanje pristojnih organov, v NSi obsojajo vsakršno zlorabo položaja, če se izkaže, da je do nje res prišlo.