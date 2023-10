V preiskavo o brskanju po računih vpletenih 224 transakcijskih računov

Ljubljana, 13. oktobra - Potem ko so mediji poročali, da je NPU kazensko ovadil nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce, so na NPU potrdili kazenski pregon več uradnih oseb iz enega od državnih organov. Damjan Petrič z GPU je danes dejal, da je šlo za nezakonit vpogled v 224 transakcijskih računov.