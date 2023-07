Zdravniška zbornica: V zdravstvenih ustanovah se evtanazije ne dogajajo v nobenih okoliščinah

Ljubljana, 20. julija - V zdravniški zbornici so zavrnili in za skrajno nedopustno označili izjavo enega od pobudnikov predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andreja Pleterskega, "da v Sloveniji vlada klima črnih, ilegalnih in protizakonitih evtanazij". Zbornica zagotavlja, da se evtanazije v zdravstvenih ustanovah ne dogajajo v nobenih okoliščinah.