Inflacija v ZDA septembra ostala pri 3,7 odstotka

Washington, 12. oktobra - Cene življenjskih potrebščin so se septembra na letni ravni tako zvišale za 3,7 odstotka, kar je enaka rast kot avgusta, je objavilo ameriško ministrstvo za delo. Po napovedih analitikov bi to lahko predstavljalo dodaten argument za to, da ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) ne nadaljuje dvigov obrestne mere.