V ZDA maja najnižja inflacija v zadnjih dveh letih

Washington, 13. junija - ZDA so maja 11. mesec zapored zabeležile upočasnitev inflacije na ravni potrošnikov. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se na letni ravni zvišale za štiri odstotke, kar je 0,9 odstotne točke manj kot aprila in 0,1 odstotne več od pričakovanj. S tem je inflacija v ZDA pristala na najnižji ravni v okoli dveh letih.